Parmi tous les livres qui sont arrivés récemment en librairie, en voici quelques-uns qui ont attiré notre attention.

Le mystère des îles, Kathy Reichs

Le mystère des îles Kathy Reichs (traduit par Dominique Haas et Stéphanie Leigniel) Robert Laffont Québec 320 pages

L’anthropologue judiciaire Temperance Brennan en est déjà à sa 22e enquête, cette fois-ci sur une série de disparitions étranges – de touristes – dans les îles Turks et Caicos. L’ampleur des crimes prend rapidement une portée inattendue alors que l’héroïne devient elle-même une cible.

La descente aux affaires, Fred Pellerin

La descente aux affaires Fred Pellerin Sarrazine 128 pages

C’est le septième livre du conteur, inspiré de sa tournée du même nom et rédigé au fil de ses représentations. Une collection de « contes de village » qui nous entraînent à la rencontre des personnages désormais légendaires de Caxton.

Le temps est une mère, Ocean Vuong

Le temps est une mère Ocean Vuong (traduit par Marguerite Capelle) Gallimard 128 pages

Après un premier roman très remarqué, Un bref instant de splendeur, l’Américain d’origine vietnamienne publie son deuxième recueil de poésie, qui évoque la violence des traumatismes, la perte de sa mère et l’absence.

Mais l’automne est arrivé, Marianne Brisebois

Mais l’automne est arrivé Marianne Brisebois Hurtubise 376 pages

La suite du roman Tant que ce sera l’été raconte le retour à Montréal d’Emma et Gabriel, après qu’un drame les force à quitter la Gaspésie. De l’autrice du très touchant Sauf que Sam est mort.

24 jours pour survivre au réveillon, Audrée Archambault

24 jours pour survivre au réveillon Audrée Archambault Fides 304 pages

Autrice d’une quinzaine de romans jeunesse, Audrée Archambault signe ici son premier roman jeune adulte. Une histoire qui fait du bien, avec des personnages attachants et une bonne dose d’humour.

Les quatre piliers du bonheur, Oprah Winfrey et Arthur C. Brooks

Les quatre piliers du bonheur Oprah Winfrey et Arthur C. Brooks Michel Lafon 285 pages

Celle qu’on surnomme la papesse de la télévision américaine s’est associée à un conférencier et journaliste spécialisé dans les sciences sociales et l’économie pour réfléchir à des « solutions sérieuses » en lien avec la quête du bonheur. Un livre très fouillé et truffé de références.