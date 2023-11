Parmi tous les livres qui sont arrivés récemment en librairie, en voici quelques-uns qui ont attiré notre attention.

Les aiguilles d’or, Michael McDowell

Après avoir traduit les six tomes de la série Blackwater, l’éditeur de Québec Alto continue de faire connaître l’œuvre du romancier américain qui s’est éteint il y a plus de 20 ans. Ce titre à la couverture magnifique nous transporte dans le New York de la fin du XIXe siècle, où une famille fortunée ose s’attaquer à une lignée de criminels pour débarrasser la ville de sa corruption.

Les aiguilles d’or Michael McDowell Alto 544 pages

Cartes postales d’outre-monde, Stanley Péan

Dans la lignée de Crépusculaires, paru l’an dernier, Stanley Péan fait paraître ce nouveau recueil de nouvelles en s’inspirant cette fois des œuvres de l’illustrateur Jean-Michel Girard. Ces 35 histoires et illustrations en couleurs touchent au fantastique, entre suspense et récits intimistes où la musique, et le jazz en particulier, n’est jamais bien loin.

Cartes postales d’outre-monde Stanley Péan Mains libres 270 pages

De guerre froide, Jacques Côté

Cette autofiction raconte le voyage de l’auteur de polars dans les pays d’Europe de l’Est, en 1983. Son alter ego, fasciné par la guerre froide, la culture polonaise et Solidarność, se rend en Pologne avec l’intention d’écrire une série d’articles et de rencontrer le cofondateur du mouvement, Lech Wałęsa, qui sort de prison. Arrêté puis interrogé et surveillé durant le reste de son séjour, il raconte son aventure qui se lit comme un thriller psychologique.

De guerre froide Jacques Côté Somme toute 160 pages

Livre des ailes, Tawhida Tanya Evanson

Poète et artiste multidisciplinaire montréalaise, Tawhida Tanya Evanson a autotraduit son premier roman qui paraît maintenant en français, après avoir été sélectionné dans la présélection de Canada Reads en 2022, remporté le Prix du Nouvel Apport 2022 du festival Métropolis Bleu, et été retenu parmi les livres de l’année par Quill & Quire. Il nous entraîne à la suite d’une artiste qui trouvera dans un long voyage la voie de la guérison.

Livre des ailes Tawhida Tanya Evanson Marchand de feuilles 238 pages

Mathilde Brabant, Isabelle Doré

Premier roman de la femme de théâtre et de télévision Isabelle Doré, paru à l’origine en 2011, Mathilde Brabant vient tout juste d’être réédité. On y découvre le parcours unique d’une femme atteinte de nanisme, dans le Montréal des années 1950.

Mathilde Brabant Isabelle Doré Pleine lune 248 pages

Le pouvoir de l’amour, Jenna Ortega

La jeune actrice, connue entre autres pour son interprétation du personnage de Mercredi dans la série du même nom sur Netflix, livre dans ce recueil autobiographique ses pensées et réflexions les plus intimes, truffées de citations inspirantes, de même que des histoires personnelles sur son enfance en tant que « latina » à Hollywood. Un témoignage inspirant d’une icône de la génération Z.