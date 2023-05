Le nouveau polar de Fred Vargas, Sur la dalle – une enquête du commissaire Adamsberg que les fans attendaient depuis six ans – vient tout juste d’arriver en librairie. Nous l’avons lu pour vous en donner un aperçu.

Dixième titre de la série

Depuis Quand sort la recluse, l’avant-dernière enquête d’Adamsberg parue en 2017, Fred Vargas avait délaissé le polar pour écrire deux essais sur les changements climatiques. Mais il faut croire qu’elle n’en avait pas fini avec son commissaire créé en 1991 et qui en est, avec Sur la dalle, à son 10e titre seulement, puisqu’elle a également signé quelques autres romans policiers dans lesquels le singulier personnage ne figure pas.

Enquête en Bretagne

Sur la dalle s’amorce avec un meurtre en Bretagne, dans un charmant coin de pays où l’on croit encore aux histoires de fantômes et aux vieilles superstitions. Adamsberg se mêle d’abord à l’enquête de façon informelle, pour aider le commissaire chargé de l’affaire avec qui il s’est lié d’amitié dans le cadre d’une précédente série de crimes. L’amorce du roman est plutôt tortueuse, et il faudra faire preuve d’un peu de patience pour réellement plonger dans l’histoire – ce qui se produit lorsqu’un deuxième meurtre portant la même signature survient. C’est alors qu’Adamsberg se voit confier les rênes de l’enquête et quitte donc Paris pour le village (fictif) de Louviec, une petite équipe à son côté. Mais les recherches piétinent et de nouveaux meurtres sont commis sous le nez des policiers.

Un « pelleteur de nuages »

Égal à lui-même, le commissaire Jean-Baptiste Adamsberg parvient encore ici à impressionner ses collègues par son talent de déduction et sa singulière mémoire visuelle. Ce « pelleteur de nuages », comme l’avait un jour qualifié un collègue canadien, apprend-on, n’est pas toujours pris au sérieux, mais ses talents de fin limier permettent à ses collaborateurs de passer outre à ses excentricités – comme celle, ici, d’aller réfléchir sur la dalle d’un dolmen (à laquelle fait référence le titre). C’est d’ailleurs sur cette dalle qu’il réussira à mettre ses idées au clair et parviendra à éclaircir l’affaire. Sa fidèle lieutenante Violette Retancourt ne manque pas non plus de briller, comme c’est souvent arrivé dans le passé, avec sa force prodigieuse, ses coups de maître et plusieurs exploits notables qui permettront aux policiers de gagner du terrain.

De nombreux rebondissements

Fred Vargas a depuis longtemps bâti sa réputation grâce à des polars qui ont fait école, alors que peu d’écrivaines parvenaient encore à se démarquer dans le genre au cours des années 1990. Sur la dalle est un roman policier construit dans les règles de l’art, qui nous accroche au fur et à mesure que se complexifie l’affaire du « tueur de Louviec » et que le meurtrier tente de lancer les enquêteurs sur de fausses pistes. En nous semant sur ces voies divergentes, la romancière parvient ainsi à nous embarquer dans une enquête somme toute prenante – et assurément divertissante – grâce aux nombreux détours qu’elle emprunte et aux multiples rebondissements dont elle parsème le récit.

Qui est Fred Vargas ? Née à Paris en 1957, Fred Vargas (de son vrai nom, Frédérique Audoin-Rouzeau) a écrit plus d’une quinzaine de romans policiers traduits dans le monde entier, en plus de quelques essais qui témoignent de son engagement social. Archéozoologue de métier, elle a toujours écrit en parallèle à ses travaux de chercheuse, notamment au CNRS ou encore sur des chantiers de fouilles archéologiques. Cinq titres de sa série avec le commissaire Adamsberg ont été adaptés au petit écran, en France ; un film a même été tiré de la troisième enquête, Pars vite et reviens tard.