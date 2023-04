Quelques suggestions de livres jeunesse pour petits, enfants et adolescents

Pour les petits : savez-vous planter des choux ?

« Les enfants qui mangent beaucoup de légumes ont de meilleurs résultats à l’école », déclare Angèle, l’infirmière venue rencontrer Gloria et ses camarades de classe. Dans la tête de la pétillante fillette germe une idée : « Je vais faire pousser des légumes et rendre mes amis intelligents ! » Dans ce deuxième album mettant en vedette Gloria, personnage qu’elle a créé à l’image de l’enfant qu’elle était, l’autrice et animatrice Guylaine Guay fait découvrir aux petits les joies (et les défis) du jardinage.

Gloria sème la joie Texte de Guylaine Guay, illustrations de Bach Éditions La Bagnole Dès 4 ans

Pour les enfants : dans les souliers de Madame Anne

IMAGE PHILIPPE GERMAIN, FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de Les héros de ma classe, tome 25 – La classe en folie de Madame Anne. Texte de Jocelyn Boisvert, illustrations de Philippe Germain.

Comment Madame Anne vivra-t-elle le dernier jour d’école en compagnie de ses 24 élèves attachants, mais plutôt tannants ? C’est au lecteur de décider. Alors que dans les tomes précédents de la série Les héros de ma classe, on se glissait dans la peau d’un enfant, pour ce 25e et dernier titre, on incarne l’enseignante. Sur le point d’accoucher, Madame Anne doit éviter toute émotion forte. Or, les situations rocambolesques et loufoques se succèdent au cours de cette ultime journée de classe. Un roman fort divertissant qui termine la série de belle manière.

Les héros de ma classe, tome 25 – La classe en folie de Madame Anne Texte de Jocelyn Boisvert, illustrations de Philippe Germain Éditions Foulire Dès 8 ans

Pour les adolescents : une araignée nommée anxiété

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de Le piège de soie, de Marie-Andrée Arsenault

Alors qu’on lui enseigne à « mimer une vie en apesanteur » à l’école de ballet, une fillette craint de ne pas être à la hauteur. Au fil de ce roman poétique à la mise en page éclatée, l’héroïne vacille. Sous la plume de Marie-Andrée Arsenault, l’anxiété qu’elle vit devient une araignée qui tisse sa toile. « En toute naïveté, je me laisse capturer. Pantin fragile, me voilà prisonnière de son piège qui s’étire », exprime la jeune fille. De ce moment plus sombre surgira toutefois la lumière. Une lecture susceptible de mettre un baume sur le cœur des lecteurs.

Le piège de soie Marie-Andrée Arsenault Éditions Héritage Jeunesse Dès 12 ans

Bande dessinée : un ver en mission

IMAGE WENG PIXIN, FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de Super Lombric, tome 1 – À la rescousse. Texte et illustrations de Weng Pixin.

Au réveil, devant le miroir, Monsieur Bonjambon remarque une chose inhabituelle. « Où est passé mon seul et unique œil gauche ?! », s’exclame le cochon. La solution ? Appeler Super Lombric. Aidé par ses amis, le superhéros qui rampe extrêmement lentement fera aussi vite que possible pour retrouver le coupable. Une enquête absurde, hilarante, mais également enrichissante. Ce n’est pas dans toutes les bandes dessinées que l’action fait « un petit arrêt obligatoire » pour présenter une artiste…

Super Lombric, tome 1 – À la rescousse Texte et illustrations de Weng Pixin Éditions Monsieur Ed Dès 8 ans

Documentaire : aux confins de l’univers

IMAGE THOM, FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de Une visite guidée de l’univers. Texte de Pierre Chastenay, illustrations de Thom.

Comment naît une étoile ? Qu’est-ce qu’un trou noir ? Est-ce que l’univers va toujours exister ? Pour trouver réponse à ces questions, les astronomes en herbe sont invités à monter à bord du vaisseau spatial de Stella pour une visite guidée de l’espace. Entourée de drôles d’extraterrestres très curieux, la pilote dévoile des dizaines d’informations surprenantes au fil du voyage à travers les nébuleuses. Un documentaire très bien vulgarisé et ponctué de photos spectaculaires de la NASA, comme son prédécesseur Une visite guidée du système solaire.