Le Festival BD de Montréal (FBDM) a dévoilé la programmation de sa 12e édition avec plus de 60 activités gratuites proposées autour du thème « Création : de l’imagination à la réalité ».

Pour la deuxième année d’affilée, le FBDM se tiendra rue Saint-Denis, du 26 au 28 mai. À noter que la rue sera piétonne pour l’occasion entre les rues Gilford et Roy, afin d’installer les kiosques et de permettre au public de se déplacer.

Le festival accueillera plus de 250 bédéistes du Québec, du Canada et d’ailleurs. Parmi les invités et invitées, notons la présence de Martin Panchaud, qui a remporté le Fauve d’or du Festival d’Angoulême pour La couleur des choses, des autrices Aisha Franz et Dorothée de Monfreid ainsi que de Manuele Fior, Fábio Moon et Gabriel Bá, ce dernier ayant illustré la série The Umbrella Academy dont l’adaptation télévisuelle est diffusée sur Netflix.

L’évènement est gratuit.