Le legs intergénérationnel d’Alain Labonté

En assistant aux derniers milles de sa mère et aux premiers pas d’un enfant surnommé bébé-loup dans sa famille, Alain Labonté a choisi de ralentir. Véritable dynamo de l’industrie culturelle québécoise, l’attaché de presse et auteur témoigne dans son nouveau livre, Trois saisons et un puits de lumière, du temps qu’il prend pour servir de courroie de transmission entre les générations.