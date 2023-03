Le Festival littéraire international Metropolis bleu fête son 25e anniversaire en grand cette année, avec une centaine d’écrivains invités, dont Michel Marc Bouchard, Sylvain Tesson, Mathieu Lindon, Michael Ondaatje et Margaret Atwood.

Du 27 au 30 avril, le festival, dont Gabrielle Boulianne-Tremblay sera la porte-parole cette année au côté de Monique Polak et David Bradford, se déploiera à l’Hôtel 10, au centre-ville de Montréal, sur le thème du futur. Les discussions et entretiens s’articuleront donc autour de questions évoquant l’avenir de la planète, de la démocratie, des identités, des langues et des peuples, ainsi que de nos imaginaires. Les échanges se tiendront non seulement en français et en anglais, mais aussi en espagnol, avec des échos en langues ojibwée, gaélique, catalane ou innue.

Parmi les invités étrangers, on compte notamment le journaliste et animateur palestinien Rami Younis, le romancier italien Paolo Cognetti et sa consœur Andrea Marcolongo (autrice du livre Étymologies pour survivre au chaos), les Israéliennes Yaël Neeman et Maya Savir, l’écrivain français Santiago H. Amigorena, l’économiste franco-américaine Esther Duflo et le romancier espagnol Jorge Carrión, auteur du roman Ceux du futur.

Margaret Atwood accordera pour sa part une entrevue spéciale d’une heure avant le lancement officiel du festival, soit le 17 avril à l’église unie Saint-James, rue Sainte-Catherine Ouest.

Elle en profitera pour aborder son œuvre et sa vision de la littérature autour de son tout récent recueil de nouvelles, Old Babes in the Wood.

Une soirée hommage à l’écrivain canadien d’origine juive irakienne Naïm Kattan, mort en 2021, est également au programme.

L’édition en ligne du festival sera quant à elle lancée le 12 avril et proposera de courtes entrevues sur son site avec des écrivains qui participeront par la suite aux activités en salle. Des entretiens thématiques virtuels sur des questions de l’heure sont également prévus – entre autres avec la poète innue Joséphine Bacon –, alors que les Sud-Américaines Gioconda Belli et Claudia Piñeiro discuteront de leur côté d’engagement féministe, parmi tant d’autres tables rondes.