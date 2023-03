Les Éditions La Pastèque ont publié il y a quelques jours sur leur page Facebook une planche exclusive des prochaines aventures de Paul, l’auteur et illustrateur Michel Rabagliati précisant que son dixième livre était maintenant achevé.

Au début de l’année dernière, le populaire auteur avait indiqué en entrevue à l’émission de radio Plus on est de fous, plus on lit !, sur ICI Première, qu’il travaillait sur une nouvelle histoire de Paul, mais qu’elle devait prendre la forme d’un roman graphique, une première pour Michel Rabagliati.

« J’ai envie de faire cet exercice-là, d’avoir la dactylo en face de moi et de pouvoir parler plus. […] Là, je peux faire ce que je veux, comme un romancier, et compléter avec des images décoratives plus fouillées que d’habitude », avait-il confié à l’animatrice Marie-Louise Arseneault.

Michel Rabagliati fait rayonner la bande dessinée québécoise à l’étranger depuis plus de 20 ans. Sa dernière bande dessinée, Paul à la maison, avait été récompensée au Festival international de la bande dessinée d’Angoulême.

La carrière de Rabagliati a par ailleurs été démythifiée dans Paul, entretien et commentaires, un livre cosigné par Michel Giguère lancé il y a un an et qui explore l’univers du bédéiste, tout en lui rendant hommage.