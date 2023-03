Carole Tremblay, éditrice et directrice littéraire, et Mariève Talbot, directrice générale de La courte échelle

La courte échelle couronnée meilleur éditeur jeunesse d’Amérique du Nord

Le prix du meilleur éditeur jeunesse d’Amérique du Nord a été remis une fois de plus à une entreprise québécoise. Après Monsieur Ed l’année dernière, c’était au tour de La courte échelle de décrocher ce prestigieux titre lors de la Foire internationale du livre jeunesse de Bologne. Le plus grand salon consacré à la littérature pour enfants s’est tenu du 6 au 9 mars en Italie. Parmi les autres finalistes dans cette catégorie, on comptait les maisons d’édition canadiennes Owlkids et Orca Book Publishers, de même que les éditeurs américains Abrams et Red Comet Press.

Véronique Larocque, La Presse

Mini-Jean à l’écran

Le clone du populaire Agent Jean continue de suivre ses traces. Depuis peu, Mini-Jean est lui aussi la vedette d’un dessin animé. En compagnie de sa copine Mini-Bulle, il vit d’étonnantes aventures. Présentée sur l’Extra d’ICI Tou. tv depuis le 28 février, la série Mini-Jean et Mini-Bulle est basée sur la collection de livres d’Alex A. vendue à plus de 400 000 exemplaires. Ludivine Reding, Lauriane S. Thibodeau, Anne Dorval et Bernard Fortin prêtent leur voix aux différents personnages. Les épisodes de cette série destinée aux 5 à 8 ans seront également offerts sur ICI Télé à compter du 16 avril.

Véronique Larocque, La Presse

Regards sur le Québec et ses histoires d’amour

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR L’amour à 10 sous – Le roman sentimental dans le Québec de l’après-guerre

À quoi rêvaient les femmes au foyer québécoises durant les années 1940 et 1950 ? Les professeurs Marie-Pier Luneau et Jean-Philippe Warren, coauteurs de L’amour comme un roman – Le roman sentimental au Québec d’hier à aujourd’hui, nous racontent dans leur nouvel ouvrage la société de l’après-guerre à travers ses « romans à dix sous », ces fascicules d’une trentaine de pages qui se vendaient comme des petits pains chauds. Avec son petit format pratique et ses illustrations en couleur, c’est une lecture divertissante qui nous en apprend autant sur les fantasmes de l’époque que sur cette aura de glamour qu’avaient Montréal et sa vie nocturne.

L’amour à 10 sous – Le roman sentimental dans le Québec de l’après-guerre, Marie-Pier Luneau et Jean-Philippe Warren. Septentrion, 258 pages.

Laila Maalouf, La Presse

Un beau livre sur une grande cause

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Nengo – Un combat pour la dignité

Le photojournaliste de renommée mondiale Nick Danziger s’est rendu en République centrafricaine pour recueillir le témoignage de survivantes de violences sexuelles, qu’il nous livre dans ce beau livre spécialement paru à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes. En plus de ces portraits poignants, ce sont des histoires de résilience que l’on découvre avec émotion, de même que tout le travail derrière le projet Nengo, qui vient en aide aux victimes. La préface est signée par le chirurgien, Prix Nobel de la paix et militant congolais Denis Mukwege, qui est également l’auteur de La force des femmes (publié chez Gallimard en 2021).

Nengo – Un combat pour la dignité, Nick Danziger. Éditions du Passage (en coédition avec Privat), 144 pages.

Laila Maalouf, La Presse