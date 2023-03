Pour une histoire d’un soir au Casino, la tournée Révolution à Québec, Simon Gouache en supplémentaire à l’Olympia… Alors que les journées s’allongent, voici quelques suggestions pour mettre davantage de lumière dans votre week-end.

Pour une histoire d’un soir en après-midi au Casino de Montréal

Le trio composé de Marie-Denise Pelletier, Marie Carmen et Joe Bocan offre une prestation supplémentaire de leur spectacle Pour une histoire d’un soir le 8 mars, à 14 h. Selon le chroniqueur Mario Girard le 2 mars 2020, quelques jours avant que le Québec soit mis sur pause en raison de la COVID-19, vous y passerez un bon moment. « Tentez de mettre la main sur des billets. La nostalgie est un grand plaisir. Mais retrouver un talent intact, des années plus tard, l’est encore plus. » Lisez la chronique de Mario Girard Consultez le site des Productions Martin Leclerc

Des supplémentaires pour Simon Gouache à L’Olympia

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Simon Gouache

Si vous désirez voir l’humoriste Simon Gouache sur scène, voilà votre chance, car il présente deux supplémentaires de son troisième spectacle, Live, à l’Olympia, le 9 et 10 mars, à 20 h. Il faudra faire vite pour vous procurer des billets. Selon le journaliste Dominic Tardif, « Simon Gouache renoue donc avec le modus operandi de ses deux premières tournées : parfaire un humour classique, presque conventionnel, mais en incarner la meilleure version possible. » Lisez la critique du journaliste Dominic Tardif Consultez le site de l’humoriste

Valaire à Québec

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Le groupe Valaire

Après Montréal et Saint-Casimir, ce sera au tour des villes de Chicoutimi, ce jeudi, et de Québec, ce vendredi, d’entendre les plus récentes pièces de Valaire. Le groupe formé à Sherbrooke il y a près de 20 ans a lancé le mois dernier son cinquième album, Jazz Futon, qui rappelle un peu la musique de ses débuts. Clin d’œil à son titre, le nouvel opus a été qualifié de « mobilier particulièrement achevé » par le collègue Dominic Tardif qui a récemment discuté avec le quintette. D’autres représentations ailleurs au Québec sont aussi prévues dans les prochaines semaines. Véronique Larocque, La Presse Consultez les dates de tournée

Révolution sur scène

PHOTO DENIS GERMAIN, COLLABORATION SPÉCIALE, ARCHIVES LA PRESSE Révolution en tournée

En attendant le retour à la télévision de Révolution pour une cinquième saison, les fans de l’émission peuvent voir sur scène certains des danseurs qu’ils ont suivis au cours des dernières années, dont Team White, Sunny Boisvert et Mikaël St-Hilaire. La tournée s’arrête au Théâtre Capitole de Québec dès ce jeudi, et ce, jusqu’au 19 mars, avant de reprendre la route vers Gatineau, Trois-Rivières et Sherbrooke. Véronique Larocque, La Presse Lisez la critique de notre collaborateur Samuel Larochelle Consultez le site de la tournée

En famille à la TOHU

PHOTO A. ALMANZA, FOURNIE PAR LA TOHU Esencial à la TOHU

À la recherche d’une sortie familiale ? Du 9 au 18 mars, la TOHU présente Esencial, spectacle dans lequel cinq personnages qui jouent et rêvent amènent le public au gré de leurs aventures. Créé par la compagnie espagnole Vaivén Circo, Esencial propose des numéros d’acrobatie et de jonglerie dans une mise en scène inspirée par l’arc-en-ciel de Waldorf, ce jeu pour enfants composé de piliers et d’arcs. Véronique Larocque, La Presse Consultez le site de la TOHU

Manikanetish chez Duceppe

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE Six des interprètes de la pièce Manikanetish : (de gauche à droite, à l’arrière) Scott Riverin, Lashuanna Aster Vollant, Marc-Olivier Gingras, Emma Rankin, Charles Buckell-Robertson et Alexia Vinci

Il faudra faire vite cette semaine pour voir la pièce Manikanetish présentée chez Duceppe. Il reste des billets pour la représentation de samedi 11 mars, en après-midi. La pièce, inspiré du roman de l’autrice Naomi Fontaine, est présentée du 8 mars au 8 avril. « Cette pièce va briser des barrières. Les gens ont des préjugés sur nous qui ne nous correspondent pas. Ils vont pouvoir entrer chez nous pour faire notre connaissance. Les jeunes Innus ont le droit d’exister comme ils sont, avec la langue et l’habillement qui leur plaisent. Ils ont le droit d’aller dans le bois, mais aussi de faire du théâtre… », a mentionné l’autrice Naomi Fontaine à la journaliste Stéphanie Morin. Lisez l’article de Stéphanie Morin Consultez le site de Duceppe

Au cinéma : Frontières et Emily

Le quatrième long métrage de fiction du réalisateur Guy Édoin, Frontières, raconte l’histoire de Diane (Pascale Bussières) qui se sent constamment menacée depuis qu’un accident tragique s’est produit dans sa vie. Ses sœurs Carmen (Christine Beaulieu) et Julie (Marilyn Castonguay) viendront en renfort, en compagnie de leur mère (Micheline Lanctôt). « Frontières, qui emprunte la forme d’un thriller nourri d’anecdotes véridiques survenues dans la famille du cinéaste, se distingue grâce à cette façon d’explorer la notion de territoire sous toutes ses formes, physique et mentale. Marqué par une performance remarquable de Pascale Bussières, qui tient ici l’un de ses plus beaux rôles, Frontières ajoute une belle pierre à l’œuvre singulière que Guy Édoin est en train de construire », mentionne le journaliste Marc-André Lussier dans sa critique publiée le 3 mars. Lisez la critique du journaliste Marc-André Lussier Consultez l’horaire cinéma

