L’écrivain suédois qui a signé les tomes 4 à 6 de Millénium présente ici les deux héros de sa toute nouvelle série policière, qui se déroule à Stockholm au début des années 2000.

À première vue, rien ne semble destiner ces deux individus, que tout oppose, à s’allier pour enquêter ensemble. La première, Micaela Vargas, est une jeune policière d’origine chilienne qui a grandi dans un quartier défavorisé de la capitale. Le second, Hans Rekke, est un brillant psychologue et professeur qui provient d’un milieu aisé, mais qui souffre de maladie mentale et de dépendances diverses – un genre de génie déchu. Lorsqu’un arbitre d’origine afghane est tué après un match, la police arrête un suspect ; Vargas et Rekke sont les seuls à douter de sa culpabilité.

Il faudra quelques mois avant que l’un et l’autre se retrouvent à coopérer sur cette affaire – ce qui se produira finalement dans la seconde moitié du roman. C’est alors une enquête plutôt psychologique et historique qui se déploie sous nos yeux, puisque ce meurtre les entraîne dans les contrecoups du 11-Septembre, les prisons secrètes de la CIA en Afghanistan et le passé récent du pays. Bien qu’il n’y ait ni réel suspense ni tension dans l’intrigue – l’auteur semble avoir préféré se concentrer sur la construction de ses personnages pour préparer la suite de la série –, il s’agit somme toute d’un polar divertissant qui plaira aux amateurs d’enquêtes approfondies.