Quelques suggestions de livres jeunesse pour petits, enfants et adolescents

Pour les petits

Vive les monstres

Un horrible monstre fort et méchant cherche un autre monstre pour jouer avec lui. Une bête avec une longue queue pointue, des griffes acérées, d’énormes yeux jaunes ou de très grandes dents. « Es-tu un monstre ? », demande-t-il au jeune lecteur, qui sera invité à pousser de terrifiants grognements pour le prouver. Un album participatif très rigolo que les petits monstres voudront relire soir après soir.

Es-tu un monstre ? Guilherme Karsten Éditions La courte échelle Dès 3 ans

Pour les enfants

La poésie des moteurs

IMAGE ENZO, FOURNIE PAR LES ÉDITIONS QUÉBEC AMÉRIQUE Extrait de Taches d’huile. Texte de Jonathan Bécotte, illustrations d’Enzo

« Ce n’est pas vrai que toutes les pommes tombent près de leur pommier », écrit Jonathan Bécotte dans ce doux album poétique qui met en scène un garçon et son père garagiste. Même s’ils sont aux antipodes, ils se rejoignent dans un monde « où le tapage et les comptines s’harmonisent ». Un bel hommage à l’amour paternel qui fait fi des différences.

Taches d’huile Texte de Jonathan Bécotte, illustrations d’Enzo Éditions Québec Amérique Dès 6 ans

Pour les adolescents

Après la gloire...

IMAGE FOURNIE PAR LES ÉDITIONS HURTUBISE Extrait de Gloire, tome 2 – Faire face à la musique, d’Isabelle Roy

Aux yeux d’Alexis, une seule personne est responsable du grave accident dans lequel sa blonde Jade a été impliquée : Nathan. Convaincu que ses malheurs sont liés à l’égocentrisme de son ancien meilleur ami, il quitte le groupe qu’ils formaient ensemble. Alors que le premier tome de cette captivante série signée Isabelle Roy décrivait l’ascension des deux adolescents dans le monde du hip-hop québécois, Faire face à la musique place les protagonistes devant un dilemme : la gloire ou l’amitié ?

Gloire, tome 2 – Faire face à la musique Isabelle Roy Éditions Hurtubise Dès 12 ans

Bande dessinée

Monde postapocalyptique

IMAGE JOSÉ ROBLEDO ET MARCIAL TOLEDANO, FOURNIE PAR LES ÉDITIONS DUPUIS Extrait de CityZen. Textes de Jain, Léa Galice et Damien Perez, illustrations de José Robledo et Marcial Toledano

Pollution, accidents nucléaires, guerres et migrations : la Terre a vécu une période noire qui a bien failli anéantir l’humanité. Heureusement, un scientifique a trouvé comment créer des arbres révolutionnaires qui recyclent la pollution. De cette découverte est née CityZen, ville écologique en apparence parfaite. Pourquoi alors des activistes souhaitent-ils la détruire ? La jeune Amal tentera de percer ce mystère. Avec cette première bande dessinée, la chanteuse française Jain transporte le lecteur dans un monde postapocalyptique que l’on espère ne jamais connaître.

CityZen Textes de Jain, Léa Galice et Damien Perez, illustrations de José Robledo et Marcial Toledano Éditions Dupuis Dès 9 ans

Documentaire

Tout savoir sur le Québec

IMAGE PAUL MARTIN, FOURNIE PAR LES ÉDITIONS GRÜND QUÉBEC C’est quoi le Québec ? Texte de Patrick Couture, illustrations de Paul Martin

Quel est le plus gros animal au Québec ? Pourquoi y a-t-il une croix sur le mont Royal ? D’où vient le sirop d’érable ? À travers plus de 100 questions, ce documentaire permet aux jeunes du primaire d’en apprendre plus sur leur province. Géographie, histoire, langue et sport sont quelques-uns des thèmes explorés dans ce livre qui propose des explications brèves et faciles à comprendre. Un survol rapide du Québec idéal pour les enfants avides de connaissances.