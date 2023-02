Critique de Oiseaux de passage

Journal d’une vie, entre ironie et philosophie

Il ne faudrait surtout pas se méprendre sur le ton de ce roman qui nous a captivée d’emblée, et ce, jusqu’à la dernière de ses 600 pages et quelques. Derrière une prémisse faussement sombre, on a découvert un humour décapant et une ironie mordante qui nous a fait rire à de nombreuses reprises.