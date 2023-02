Mickaël Bergeron

Réaccorder le masculin

Trop peu d’hommes s’expriment publiquement sur les questions d’égalité des sexes et de la masculinité dite toxique, déplore l’essayiste Mickaël Bergeron. Il livre ses réflexions dans Cocorico – Les gars, faut qu’on se parle, ouvrage au ton convivial dans lequel il incite ses semblables à s’impliquer dans l’édification d’une société plus équitable et plus saine pour tous.