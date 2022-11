Surrender – 40 chansons, une histoire

Dans la tête de Bono

Son magnétisme est inégalé, sa tendance à prêcher aussi. Bono n’est pas seulement l’un des chanteurs les plus célèbres de l’histoire du rock, c’est aussi l’un des plus clivants. Lui-même se tape parfois sur les nerfs, avoue-t-il dans Surrender – 40 chansons, une histoire, livre autobiographique dans lequel il assume ses contradictions et expose aussi ce qui l’anime.