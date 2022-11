Bijou de banlieue

Encyclopédie de la femme insoumise

Sara Hébert tombe un jour dans une friperie sur la couverture rose paparmane de L’encyclopédie de la femme canadienne (1966), dans laquelle Michelle Tisseyre offre « des solutions aux femmes pour résoudre les problèmes qui les assaillent ». Une même ambition anime Bijou de banlieue, bien que dans un esprit beaucoup plus punk. « Je me suis demandé, dit l’autrice et collagiste, qu’est-ce qu’on trouverait dans les magazines féminins si les filles qu’on y voit étaient nos amies, pour vrai. »