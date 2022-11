Les romans qui font vraiment rire sont rares. Ce nouveau livre de Suzanne Myre, qui nous accroche un sourire au visage dès les 10 premières pages, arrive comme une bénédiction en cet automne déprimant. L’autrice manie brillamment l’ironie légère, les dialogues mordants et les traits d’esprit dans ce quasi-thriller qui mêle habilement les références littéraires et les codes de la littérature populaire.

Josée Lapointe La Presse

Le sanatorium des écrivains suit le parcours de Christian, garçon mou et inconsistant qui vient de se séparer et qui vit de l’héritage de son père. Après avoir publié un premier roman dans, disons, une certaine indifférence, il rêve de reconnaissance et surtout d’en écrire un deuxième, mais fait face à une sérieuse panne d’inspiration.

Christian répond donc à une petite annonce et part faire une retraite pour écrivains, dans un étrange chalet coupé de tout. Là-bas il croise Gabrielle Roy et J. D. Salinger — les participants portent tous des noms d’auteurs célèbres morts —, participe à des ateliers de création où les couteaux volent bas, est obsédé par David Foenkinos dont l’aura le poursuit partout. À travers tout ça, une enquête se dessine et un mystère s’épaissit…

Entre les flèches décochées au monde littéraire et les innombrables allusions aux livres et aux auteurs — parfois claires, parfois cachées —, Le sanatorium des écrivains est surtout un formidable hommage à l’imagination, un récit réjouissant et fantaisiste plein d’amour pour les auteurs et autrices… et les personnes qui se laissent avec délectation emporter dans leur monde parallèle.

Dans ses remerciements, Suzanne Myre rend hommage à François Blais, mort il y a six mois. On ne peut que voir une parenté entre elle et l’écrivain mauricien, qui lui aussi nous faisait rire aux éclats dans ses livres, et qui savait mêler le tragique et le futile. Merci à elle de le rappeler à notre mémoire, et de nous offrir sa galerie de personnages décalés et son joyeux regard sur le monde.