(New York) L’autobiographie du prince Harry, qui faisait l’objet d’infinies spéculations depuis son annonce plus tôt cette année, sera finalement publiée le 10 janvier.

Hillel Italie Associated Press

Le livre, intitulé Spare, présentera un récit raconté avec « une honnêteté brute et sans faille », dans lequel le prince a réfléchi et fait un examen de conscience sur « l’éternel pouvoir de l’amour », a affirmé la maison d’édition Penguin Random House.

Dans un communiqué publié jeudi, Penguin Random House a rappelé le souvenir du prince Harry et de son frère, le prince William, marchant derrière le cercueil de leur mère, Diana, qui est morte dans un accident de voiture en 1997.

Plusieurs se demandaient alors ce qui pouvait se passer dans la tête des deux jeunes princes, et c’est l’occasion pour Harry de raconter son point de vue, indique la maison d’édition.

Le titre du livre est une référence apparente au fait que le prince Harry est dans une « réserve » (« spare ») royale, et non dans la première ligne de succession. William, le prince de Galles, est l’héritier du trône.

PHOTO RANDOM HOUSE GROUP FOURNIE PAR ASSOCIATED PRESS

Le livre de 416 pages sortira en 16 langues, du néerlandais au portugais, et sera également publié dans une édition audio lue par le prince Harry. Les conditions financières n’ont pas été divulguées, mais Harry, le duc de Sussex, utilisera les recettes pour faire un don à des œuvres caritatives britanniques. Il a déjà donné 1,5 million US (plus de 2 millions CAN) à Sentebale, une organisation qu’il a cofondée avec le prince Seeiso du Lesotho pour aider les enfants et les jeunes du Lesotho et du Botswana touchés par le VIH/sida.

Penguin Random House identifie le prince Harry comme « un mari, un père, un humanitaire, un vétéran militaire, un défenseur du bien-être mental et un écologiste ».

Le duc de Sussex avait déjà beaucoup parlé de sa vie privée lorsque lui et son épouse d’origine américaine, Meghan, duchesse de Sussex, ont été interviewés par leur voisine de Santa Barbara, en Californie, Oprah Winfrey en mars 2021. Le couple a parlé du profond mécontentement de Meghan dans sa nouvelle vie en Angleterre, du prétendu racisme au sein de la famille royale et de la crainte de Harry que la vie de sa femme ne soit mise en danger s’ils étaient restés dans son pays natal.

Harry et Meghan se sont retirés de leurs fonctions royales en 2020 et ont déménagé aux États-Unis.