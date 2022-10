L’actrice américaine Geena Davis, révélée au début des années 90 dans le film Thelma & Louise, sera à Montréal le 17 novembre pour discuter de son livre Dying of Politeness et se prêter à une séance de signatures.

Jean Siag La Presse

L’actrice âgée de 66 ans, qui milite depuis une vingtaine d’années pour accroître la présence des femmes à l’écran, discutera de son livre Dying of Politeness, qui revient sur son parcours artistique et qui aborde la question des droits des femmes à Hollywood.

La discussion, suivie d’une période de questions, sera animée par la présidente du Conseil canadien de l’Institut Geena Davis, Natasha Gargiulo.

Fondé en 2004 par Geena Davis, le Geena Davis Institute on Gender in Media travaille de pair avec l’industrie du divertissement « pour créer un équilibre entre les genres, favoriser l’inclusion et réduire les stéréotypes négatifs dans les médias de divertissement ».

Vous devrez débourser 80 $ pour participer à cette rencontre qu’on nous promet « intime » avec Geena Davis (quand même moins cher qu’un concert de Blink-182). La soirée aura lieu à la Maison Principale de Montréal (872, rue du Couvent) ; l’achat des billets se fait ici : www.eventbrite.ca

Un pourcentage des billets vendus (on ne spécifie pas combien) ira à la Fondation Barry F. Lorenzetti, qui vise à améliorer l’accès aux soins en santé mentale au Canada et à la lutte contre la stigmatisation.