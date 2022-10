Les prix et les nominations s’accumulent pour Alain Farah. Après avoir reçu la semaine dernière le prix Ringuet de l’Académie des lettres du Québec, son foisonnant Mille secrets mille dangers figure parmi les cinq finalistes du Grand prix du livre de Montréal.

Josée Lapointe La Presse

Il se retrouve en belle compagnie aux côtés de l’essai Sept proses sur la poésie de Daniel Canty, des romans Morel de Maxime Raymond Bock et When We Lost Our Head de Heather O’Neill (dont la traduction par Dominique Fortier, Perdre la tête, vient tout juste de paraitre chez Alto), ainsi que du recueil de poésie The Good Arabs, d’Eli Tareq El Bechelany-Lynch.

L’œuvre gagnante, dont le prix est doté d’une bourse de 15 000 $, sera dévoilée le 3 novembre.

Mille secrets mille dangers a été finaliste pour le Prix des libraires du Québec ainsi que pour le Prix littéraire des collégiens. Il est en lice pour un des Prix littéraires du Gouverneur général, dont les gagnants seront connus le 16 novembre.