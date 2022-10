Parmi les parutions récentes, voici cinq suggestions de livres jeunesse pour petits, enfants et adolescents.

Véronique Larocque La Presse

Pour les petits : d’incroyables histoires

Sur scène, un homme élégamment vêtu commence à raconter l’histoire de « l’époustouflant chiffre 3 ». Mais voilà qu’un singe et une souris sortent des coulisses et remettent en question la décision du conteur. « Pourquoi pas 5 ? Ou 2 ? Ou encore… 1000 ? », demande le rongeur. L’histoire pourrait aussi être celle de 7 pandas multicolores, de 8764 chiens saucisses ou même de la lettre « s ». Complètement éclaté, cet album hilarant, doté de sa propre pause publicitaire, saura plaire autant aux enfants qu’aux parents.

En librairie le 25 octobre

L’incroyable histoire du chiffre 3 Texte de Danielle Chaperon, illustrations d’Agathe Bray-Bourret Éditions Monsieur Ed Dès 5 ans

Pour les enfants : dans la forêt de Mandrilla

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de Zalou, tome 1 – L’arbrus cristallis, de Josée Bournival

Zalou, jeune garçon solitaire, attend avec impatience son dixième anniversaire. Selon le rituel de sa communauté, c’est lors de cette journée que les enfants obtiennent un pouvoir auprès de l’arbrus cristallis. Mais pour Zalou, la cérémonie tant espérée tourne au cauchemar. Le garçon n’hérite d’aucune aptitude, ce qui provoque son expulsion du village. Dans la mystérieuse forêt de Mandrilla, Zalou devra apprendre à se faire confiance s’il veut déjouer les loups-garaignées et autres terrifiantes créatures qui peuplent les bois. Premier tome d’une tétralogie prometteuse.

Zalou, tome 1 – L’arbrus cristallis Josée Bournival Éditions Édito Dès 9 ans

Pour les adolescents : rébellion d’aujourd’hui

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de Parfois mon cœur reste accroché au trapèze, de Geneviève Dufour

« La police est arrivée dès le premier jour. » Cette visite des autorités, Salem, Manu, Julian et Victoire ne l’avaient pas prévue si tôt. Mais quand on établit un campement de fortune pour sauver son école de cirque contre une destruction imminente, peut-on vraiment imaginer avec exactitude le fil des évènements ? Dans ce premier roman en écriture inclusive publié chez Bayard Canada, on suit quatre jeunes débrouillards qui ont soif d’être écoutés. Une histoire d’amitié et d’amour sans étiquette, tout ce qu’il y a de plus actuel.

Parfois mon cœur reste accroché au trapèze Geneviève Dufour Éditions Bayard Dès 12 ans

Bande dessinée : dans le futur des années 1800

IMAGE JOSÉ LUIS MUNUERA, FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait des Cœurs de ferraille, tome 1 — Debry, Cyrano et moi, texte de Beka, illustrations de José Luis Munuera

Des calèches tirées par des chevaux, mais guidées par des serviteurs robots. Voici une image qui résume bien l’univers rétrofuturiste dans lequel le duo de scénaristes Beka plonge le lecteur dans Les cœurs de ferraille. Dans ce premier tome de la série, on rencontre la jeune Iséa alors qu’elle tente de retrouver Debry, sa robot-nounou adorée que sa mère a renvoyée. L’histoire magnifiquement illustrée par José Luis Munuera montre que ceux qui ont des cœurs de pierre (ou de ferraille) ne sont pas toujours ceux que l’on croit.

Les cœurs de ferraille, tome 1 – Debry, Cyrano et moi Texte de Beka, illustrations de José Luis Munuera Éditions Dupuis Dès 9 ans

Documentaire : pour faire le plein de connaissances

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Extrait de Trésors de la nature – Une extraordinaire sélection de plus de 100 objets fascinants, texte de Ben Hoare, illustrations de Kaley McKean, traduction de Michèle Morin

Votre enfant est un jeune curieux passionné par la nature ? Voici le livre parfait pour assouvir sa soif de connaissances. Présentant plus de 100 éléments créés par les animaux ou les végétaux, ce documentaire classique et volumineux révèle des informations surprenantes sur des sujets aussi variés que les feuilles d’automne, la pomme de terre, la chrysalide, les fossiles, le diamant ou la toile d’araignée. L’ouvrage idéal pour se coucher plus intelligent.