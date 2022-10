Les trois sœurs Abeille, Mitsou et Noémie Gélinas lancent Bien-être inspiré, un livre dans lequel elles font part de leurs expériences très personnelles. Nous les avons rencontrées.

Olivia Lévy La Presse

C’est leur premier projet commun. Et si l’éditrice Ingrid Remazeilles n’avait pas eu l’idée de les réunir, elles n’y auraient franchement pas pensé. Mais pourquoi un livre sur le bien-être ? Elles savent que ce mot est utilisé à toutes les sauces, mais un peu comme Obélix, elles sont tombées dedans lorsqu’elles étaient petites. Leur mère, Yuki Rioux, une pionnière, a fondé dans les années 1980 une des premières écoles de shiatsu au Québec.

« C’est une industrie, le bien-être, mais je suis contre le fait de vendre du rêve », lance l’animatrice et entrepreneure Mitsou. En montrant leurs hauts et leurs bas, les trois sœurs souhaitent que leurs expériences trouvent écho chez d’autres femmes.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, LA PRESSE Mitsou Gélinas

Ce livre, ce n’est pas pour aller chercher de la sympathie, mais bien de comprendre l’évolution de chacune en espérant que ça provoque un déclic. Mitsou Gélinas

Pour Noémie, qui est massothérapeute, le bien-être touche à toutes les sphères de notre vie. « Le bien-être est corporel, émotif, mental. Je ne voulais pas que ce soit un livre à l’eau de rose, car la vie, ce n’est pas ça. La vie est composée de beaux et de mauvais moments et de crises existentielles, on doit trouver notre équilibre à travers les dualités de la vie, estime-t-elle. Je suis passée à travers des difficultés, j’avais envie de parler des sources de stress et d’inconfort qui peuvent causer un mal-être, mais aussi de pouvoir aider les autres. »

Les trois sœurs abordent différents thèmes : la relation avec son poids et son corps, les maux de ventre, l’amour de la nature, le droit de ne pas avoir de rêves et de vivre humblement, la puissance de la danse extatique, la sexualité, l’éducation, l’importance de trouver l’équilibre, la complétude.

Pour Abeille, qui est DJ, le bien-être est la quête d’une vie, et il y a toutes sortes de manières d’y arriver. « La sororité, c’est de s’entraider, de s’élever ensemble, se tenir la main, et de se dire : telle chose a marché pour moi, ça va peut-être t’aider. » Elle a eu envie de parler de l’importance de la créativité, de la danse, mais aussi de la sexualité, car après avoir eu un enfant, elle avait un rapport différent avec son corps.

« La sexualité, ça fait partie de la vie, j’ai voulu reprendre le dessus, tonifier les muscles de mon plancher pelvien. J’aurais aimé être plus encadrée, et pouvoir prévenir le problème d’incontinence urinaire post-accouchement. J’ai découvert les œufs de yoni, des pierres semi-précieuses, qui apportent des bienfaits physiques et spirituels, elles servent à rééduquer les muscles périnéaux et stimulent la libido. On est en constante évolution, il faut s’écouter et prendre le temps de se connaître », insiste-t-elle.

Liberté dès l’enfance

Les trois sœurs évoquent également l’éducation très permissive de leur mère, qui leur a laissé une grande liberté à un très jeune âge. « On a vécu des expériences de vie incroyables grâce à cette ouverture d’esprit. Je suis partie en tournée avec le Cirque du Soleil de 9 à 14 ans ! J’étais acrobate… elle nous a laissé cette liberté, c’est ce qui fait les personnes qu’on est aujourd’hui », explique Noémie.

Pour Abeille, cette liberté lui a permis d’aller étudier le théâtre à New York à 17 ans, accompagnée par sa mère, puis à Los Angeles, deux années plus tard. Et Mitsou a pu abandonner le cégep et lancer Bye bye mon cowboy. Est-ce qu’elle est aussi permissive avec ses enfants ? « Non », répond d’emblée Mitsou. « Ma fille m’en veut, car je ne lui ai pas permis de participer à La Voix junior. Elle étudie en opéra au conservatoire. Cette liberté n’est pas parfaite non plus, il y a des avantages et des inconvénients », pense-t-elle.

« Ma mère nous a toujours soutenues dans toutes nos aspirations. C’est beau d’être libre, d’explorer, de tomber, de se relever par soi-même, on sent qu’on peut tout faire, mais ça peut aussi être effrayant », admet de son côté Abeille. « J’ai l’impression d’avoir vécu 50 vies en une tellement j’ai expérimenté de choses, c’est ce qui fait qu’à travers tout ça, j’ai trouvé un certain équilibre », poursuit-elle.

Mitsou parle des liens très forts qu’elle a avec ses sœurs. « Le fait d’écrire ce livre ensemble, ça nous a permis de nous connaître autrement, en tant que femmes, adultes, avec nos valeurs. On ne pouvait pas se mentir, il y a eu cette ouverture, cette franchise, cette authenticité. Il faut accepter qu’il y ait des moments plus difficiles que d’autres dans la vie et s’adapter. On espère que ce livre sera utile. »