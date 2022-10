La pandémie n’a pas seulement chamboulé la vie de tous les êtres humains de la planète. Elle a aussi bousculé celle de minuscules créatures qui adorent les cheveux des enfants : les poux ! Avec son histoire loufoque qui raconte comment ces parasites ont traversé des mois de distanciation physique, Orbie a su charmer le jury du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal.

Véronique Larocque La Presse

L’autrice et illustratrice de La fin des poux ? a reçu mardi cette distinction lors d’une cérémonie animée par Barbada à la bibliothèque Saint-Henri. Une bourse de 5000 $ a été remise à l’artiste, qui a récemment fait paraître l’album Orbie, dessine-moi un Billibouton avec l’auteur Frédérick Wolfe.

Les autres titres en nomination cette année étaient Léonore, de Linda Amyot, Papier bulle, de Simon Boulerice et d’Ève Patenaude, À qui appartiennent les nuages ?, de Mario Brassard et Gérard Dubois, et Truffe, de Fanny Britt et d’Isabelle Arsenault.