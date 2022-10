Actualités, nouveautés, rencontres d’auteurs, entrevues… La Presse vous informe de ce qui se passe dans le monde des livres.

Alain Farah remporte le prix Ringuet de l’Académie des lettres du Québec

Le roman autobiographique d’Alain Farah, Mille secrets mille dangers, a remporté jeudi soir le prix Ringuet de l’Académie des lettres du Québec. Paru au Quartanier l’automne dernier, il s’est notamment retrouvé au cours des derniers mois parmi les finalistes du Prix des libraires du Québec 2022 et du Prix littéraire des collégiens 2022. Il est également en lice pour le Grand Prix du livre de Montréal et les Prix littéraires du Gouverneur général, qui seront remis les 3 et 16 novembre prochains. Les autres finalistes au prix Ringuet étaient Le danseur de La Macaza, d’Anne Élaine Cliche, et Lettre à Benjamin, de Laurence Leduc-Primeau.

Le facteur de l’espace atterrit au petit écran

Les livraisons spatiales de Bob, employé dévoué de la Poste planétaire, s’animent à l’écran. Depuis le début du mois d’octobre, le personnage principal de la série de bande dessinée Le facteur de l’espace prend vie sur l’Extra d’ICI Tou.tv. Avec sa collègue Odile, il vit des aventures rocambolesques aux quatre coins de l’univers. Très drôle et colorée, la série animée, qui sera présentée sur ICI Télé l’hiver prochain, se décline en neuf courts épisodes à dévorer en famille. À noter que La faim du monde, tome 3 de la bande dessinée imaginée par Guillaume Perreault, est paru en août dernier.

La culture nordique en fête

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE Auður Ava Ólafsdóttir

Le festival nordique FIKA(S) sera de retour à Montréal dès lundi et jusqu’à dimanche prochain. De nombreuses activités et causeries littéraires sont prévues pour cette quatrième édition, dont deux rencontres avec l’écrivaine islandaise Auður Ava Ólafsdóttir (qui sera également à Québec, samedi prochain, au festival Québec en toutes lettres et à la librairie Pantoute). Le FIKA(S) présentera par ailleurs des films d’horreur scandinaves, une rétrospective de films muets danois et une soirée de « reprises nordiques » avec Safia Nolin, de même qu’un atelier de chant suivi d’un concert de la Chorale suédoise de Montréal et des conférences.

Les livres à l’honneur en Estrie

PHOTO RENAUD PHILIPPE, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Louise Penny

Alors que le Salon du livre de l’Estrie bat son plein cette fin de semaine au Centre des foires de Sherbrooke, Knowlton se prépare à accueillir la 12e édition de son festival littéraire, du 20 au 24 octobre. Louise Penny est la marraine d’honneur de l’évènement qui se déroule essentiellement en anglais et accueillera, parmi tant d’autres, l’auteure-compositrice-interprète Martha Wainwright (qui a publié au printemps son autobiographie Rien de grave n’est encore arrivé) et bon nombre d’auteurs canadiens-anglais, dont l’Ottavienne Amy Tector.

Rencontres avec l’autrice Fatima Daas

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Fatima Daas

L’autrice française d’origine algérienne Fatima Daas, qui se décrit comme une féministe intersectionnelle, sera de passage au Québec le temps de deux rencontres autour de son premier roman, La petite dernière, inspiré de sa vie et traduit en neuf langues. Le 19 octobre, elle sera à la librairie Le port de tête, à Montréal, pour un entretien avec Elsa Pépin, et le lendemain soir, à la Maison de la littérature de Québec, dans le cadre du Festival Québec en toutes lettres.

40 bougies pour les éditions Michel Quintin

ILLUSTRATION SACHA LEFEBVRE, FOURNIE PAR LES ÉDITIONS MICHEL QUINTIN L’équipe des Éditions Michel Quintin

Les Éditions Michel Quintin fêtent cette année leurs 40 ans. Créée alors que son fondateur exerçait le métier de vétérinaire, la maison d’édition a publié plus de 1000 titres papier depuis ses débuts. Sa série la plus populaire ? Les documentaires jeunesse Savais-tu ?, qui mélangent bande dessinée et faits scientifiques. Plus de 2,5 millions d’exemplaires ont été vendus dans le monde. Pour souligner cet anniversaire, l’éditeur derrière Les dragouilles et Guiby organisera différentes activités dans la prochaine année, dont de nombreux concours. Les détails seront annoncés notamment sur sa page Facebook.

Conte et musique pour les enfants

ILLUSTRATION FANNY BERTHIAUME, FOURNIE PAR LA MONTAGNE SECRÈTE Extrait de Fais dodo dans un bayou de la Louisiane

Une heure du conte tout en musique se tiendra dimanche à la librairie Paulines, rue Masson, à Montréal. Les enfants sont invités à découvrir l’album musical Fais dodo dans un bayou de la Louisiane, de Bïa, en compagnie de l’interprète Josianne Paradis. Chant, danse et activité de percussions cajuns sont au menu.

