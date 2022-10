BD : ce que La Presse en pense

Le réel n’est jamais bien loin dans l’œuvre de Fabien Toulmé. Sa première bande dessinée, Ce n’est pas toi que j’attendais, raconte la naissance et l’apprivoisement de sa fille Julia, atteinte de trisomie 21. Sa série L’odyssée d’Hakim s’intéresse quant à elle au parcours d’un immigré syrien et se pose comme un contrepoids aux discours anti-immigration et xénophobes.