La journaliste littéraire Olivia de Lamberterie nous avait beaucoup émue avec le récit du suicide de son frère, Avec toutes mes sympathies, paru en 2018. Elle nous revient cette fois avec un roman qui va sûrement trouver écho chez les femmes qui se sentent prises en sandwich entre des enfants qui grandissent trop vite et un parent vieillissant à la santé chancelante.

Nathalie Collard La Presse

Anna, la narratrice, agente littéraire, tente de garder la tête hors de l’eau, mais à l’intérieur, ça bouillonne. Pressée par le temps, par les attentes de sa famille, par une patronne qui exige des succès d’édition, par la société qui jette les femmes après 50 ans et par les écrans qui ont fait place aux vrais échanges, Anna est anéantie lorsqu’elle découvre que son mari, son roc, la trompe (on est à Paris, cela dit, et le mari est rapidement pardonné). Heureusement qu’il y a les copines, ce clan de femmes fidèles, elles, qui se soutiennent avec humour... et un peu d’alcool. Et puis les liens familiaux, quoi qu’on en dise, sont plus forts que tout et nous ramènent à l’essentiel.

À mi-chemin entre Les Lionnes, de Lucy Ellmann (pour le monologue intérieur), et La nouvelle vie de Kate Reddy (de l’auteure de Je ne sais pas comment elle fait, Allison Pearson), Comment font les gens ? a une élégance toute parisienne et un je-ne-sais-quoi nostalgique qui rappelle les romans de Modiano. On referme le livre en se demandant : au fond, c’est vrai, comment on fait ?