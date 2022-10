L’autrice Sarah Degonse et sa fille Charlie

« Trop sensible. » « Trop à fleur de peau. » « Trop susceptible. » « Trop tout. » Ces reproches, Sarah Degonse les a entendus maintes et maintes fois lorsqu’elle était petite. « Je me sentais différente parce que je ne réagissais pas comme les autres », raconte l’autrice. Dans la vingtaine, elle a découvert pourquoi : elle est hypersensible. Inspirée par son passé, mais aussi par le présent de sa fille Charlie, elle a écrit le livre jeunesse Les ballons d’eau – Une histoire hypersensible.

La pomme ne tombe jamais loin de l’arbre, dit-on. Lorsque Sarah Degonse a remarqué que sa fille Charlie semblait être une enfant hypersensible, elle a cherché un album pour en discuter avec elle.

« Comme beaucoup de parents, on se sert souvent des livres pour ouvrir le dialogue sur des sujets qui nous touchent : l’intimidation, la différence, l’acceptation de soi… L’hypersensibilité, c’est un défi quotidien pour bien du monde. Ce n’est pas toujours facile de gérer ce trop-plein d’émotions. Je voulais trouver un livre pour qu’on puisse ouvrir le dialogue. Pour lui dire : “Regarde, la petite fille ou le petit garçon vit la même chose que toi. Comment te sens-tu ? Est-ce que tu te reconnais ?” », explique celle qui travaille dans le milieu de l’édition jeunesse.

Conclusion des recherches ? « Je ne trouvais absolument rien. »

L’autrice a donc pris la plume et a écrit un album inspiré de ce qu’elle a vécu enfant et de ce que vit sa fille actuellement. L’héroïne est d’ailleurs elle aussi prénommée Charlie.

Des ballons-émotions

Tout comme la fillette de 8 ans, la Charlie dessinée par l’illustratrice Élodie Duhameau est parfois submergée par les émotions. Certains jours, elle pique des colères. À d’autres moments, elle se sent anxieuse ou peureuse. Souvent, elle explose de joie.

Dans le livre, toutes ces émotions, Sarah Degonse les compare à des ballons.

« Quand le projet est né, Charlie avait 6 ans. J’essayais de lui trouver des comparaisons à son niveau. Les ballons, ça me paraissait assez compréhensible. Parce que quand tu vis une émotion qui est le fun, que tu aimes, tu la vis et elle s’envole. Mais quand elle est moins le fun, elle reste. Et elle peut rester longtemps. » Comme un ballon rempli d’eau.

« Quand il y a trop d’agitation ou trop de bruit autour de moi […], mes ballons se mettent à éclater tous en même temps, comme un feu d’artifice ! », peut-on lire, par exemple, dans l’album.

« Des parents m’ont écrit pour me dire que leurs enfants parlaient maintenant de ballons pour exprimer leurs émotions. Ça, ç’a été le plus beau compliment que j’ai reçu par rapport à mon livre », confie l’autrice. Celle-ci est d’ailleurs persuadée que cette histoire rejoindra aussi les jeunes non hypersensibles, car, au fond, « n’importe qui peut être dépassé par ses émotions ».

Une force

Dans sa jeunesse, Sarah Degonse a beaucoup souffert du regard des autres. Pour elle, il était primordial d’aborder cet aspect dans Les ballons d’eau. « Souvent, les hypersensibles sont confrontés au jugement des personnes qui ne le sont pas. […] Les gens ne comprennent pas pourquoi on “exagère”. Je mets des guillemets, parce qu’on n’exagère pas. C’est ce qu’on ressent », confie celle qui vit « tout de manière intense ». « Les bonnes choses comme les mauvaises. »

La mère de deux enfants espère que son album contribuera à changer « l’image très négative qui colle à l’hypersensibilité ». « Oui, ce sont des défis, mais il y a de belles choses qui en découlent », soutient-elle, en avançant que ces personnes sont souvent reconnues pour être créatives et empathiques.

« Je pense sincèrement que mon hypersensibilité joue sur ma manière d’être avec mes amis, avec mon amoureux, avec mes enfants, au travail. […] Je veux en faire une force et je veux que Charlie en fasse une force. »

« C’est un peu comme si j’avais un superpouvoir ! », affirme d’ailleurs l’héroïne à la fin de l’histoire.

Pour rédiger Les ballons d’eau, Sarah Degonse s’est basée sur sa propre expérience. « Je ne suis pas une professionnelle. […] C’est juste une hypersensible qui écrit avec le cœur d’une maman sur sa fille hypersensible. C’est mon ressenti de l’hypersensibilité. »