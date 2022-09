Environnement

Lettre à une génération inspirante

Ils ont 16, 17 ou 18 ans, et bientôt, ils changeront le monde. Karel Mayrand en est convaincu. « Vous êtes ce que j’ai vu de plus inspirant en 25 ans de lutte pour notre planète », écrit l’ancien directeur général de la Fondation David Suzuki pour le Québec et l’Atlantique dans Lettre à un.e jeune écologiste, essai destiné à une génération qui « n’a plus rien à perdre ».