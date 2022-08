Le Festival international de la littérature (FIL) accueillera près de 200 écrivains et artistes du 23 septembre au 2 octobre prochains dans des théâtres, salles de spectacle et cabarets de Montréal, de même qu’en librairie et sur le web.

Laila Maalouf La Presse

Cette 28e édition s’ouvrira avec un hommage à Marie-Claire Blais, qui s’est éteinte en novembre dernier. Des extraits de son œuvre seront présentés dans le cadre d’un spectacle qui inclura des témoignages d’écrivains, dont Nicole Brossard, Robert Lalonde, Kevin Lambert et Catherine Mavrikakis.

Le FIL présentera également la création Femmes pays : nos forêts, un dialogue imaginé entre Mes forêts, d’Hélène Dorion, et Femme forêt, d’Anaïs Barbeau-Lavalette, avec la musique live de Florence Blain Mbaye.

L’auteur de Mille secrets mille dangers, Alain Farah, revisitera quant à lui une partie de son œuvre dans un spectacle créé avec le metteur en scène Marc Beaupré.

Des créations cinématographiques sont aussi au programme – notamment des vidéos réalisées par Benoît Guérin à partir de lectures d’extraits de trois livres qui ont marqué les derniers mois (Quand je ne dis rien je pense encore, de Camille Readman Prud’homme, Les laides otages, de Josée Yvon, et L’incendiaire de Sudbury, de Chloé LaDuchesse) –, alors que le film d’Hugo Latulippe Je me soulève sera projeté à l’Esplanade Tranquille.

Les festivaliers auront par ailleurs accès en ligne à des correspondances entre des écrivaines d’ici et d’Europe, ainsi qu’à une sélection de captations de spectacles, de rencontres et de balados créés par la Maison de la Poésie de Paris pour découvrir la scène littéraire parisienne à travers les mots et les voix de Fanny Ardant, Lou Doillon, Virginie Despentes et Annie Ernaux, parmi tant d’autres.

Pendant les 10 jours du festival, la librairie Le Port de tête, sur l’avenue du Mont-Royal, deviendra le quartier général du FIL en accueillant bon nombre d’activités – une exposition, des lancements, des lectures, des performances et même une heure du conte pour les enfants.