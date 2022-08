Comment réagir face aux taquineries et aux commentaires blessants ?

Laila Maalouf La Presse

Parmi tous les livres qui paraissent à temps pour la rentrée, en voilà un bien pratique pour apprendre aux enfants de 6 à 9 ans à couper court aux moqueries à l’école et trouver le courage de s’affirmer.

Les moqueries, non merci ! leur donne 10 trucs comme « À ne pas faire si on t’embête » et des explications simples pour les aider à reprendre le contrôle de la situation et éviter de se faire intimider.