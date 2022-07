Dawn Walker et son fils sont portés disparus depuis vendredi.

L’écrivaine autochtone Dawn Walker et son fils de 7 ans, Vincent Jansen, manquent à l’appel depuis vendredi le 22 juillet.

Stéphanie Morin La Presse

Selon la police de Saskatoon, la femme de 48 ans et l’enfant ont été vus pour la dernière fois vendredi soir dans un commerce de la ville. Elle n’a pas donné signe de vie à sa famille ou à ses amis depuis. Le service de police a décidé d’intensifier les recherches mardi avec l’utilisation d’un avion pour survoler la zone où Walker et son fils pourraient se trouver. Selon Radio-Canada, sa voiture aurait été découverte lundi au parc Chief Whitecap, situé au sud de la ville.

Figure très active pour les droits des Premières Nations en Saskatchewan (elle est cheffe des opérations à la Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan), Dawn Walker est aussi une autrice connue dont les romans sont traduits au Québec par Daniel Grenier et publiés chez Hannenorak. La traduction de son roman La course de Rose (Rose’s Run) était d’ailleurs en nomination pour le prix du Gouverneur général en 2019.

La femme qui est aussi connue sous le nom de Dawn Dumont Walker s’est aussi présentée à Saskatoon lors des dernières élections fédérales pour le Parti libéral du Canada.

Dawn Walker mesure 1,68 m. Elle a les cheveux blonds et les yeux bruns. Son fils mesure 1,27 m et a les cheveux et les yeux bruns.