One Piece

Eiichiro Oda, star du manga à l’âme d’enfant

(Tokyo) Il a créé l’un des mangas les plus célèbres au monde, mais malgré sa notoriété et un rythme de travail effréné, Eiichiro Oda, l’auteur de One Piece, aime cultiver une part d’insouciance à l’image du héros de son œuvre.