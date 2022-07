Alors que son populaire personnage de livre jeunesse Léa Olivier fête ses 10 ans cette année, Catherine Girard-Audet lance cet été une toute nouvelle série jeune adulte.

Véronique Larocque La Presse

Avec On ne tire pas les fleurs pour qu’elles poussent, l’autrice s’adresse à un public plus mature. Dans ce roman, on suit Juliette, une élève modèle qui « a toujours fait ce qu’on attendait d’elle ». Maintenant à l’université, la jeune femme se remet en question pour la première fois de sa vie. « Des soirées de folies » et « des dates vraiment bizarres » ponctueront cette quête identitaire truffée d’embûches.

Ce premier tome d’une trilogie sera en librairie dès le 11 août.

Catherine Girard-Audet connaît un succès international avec sa série La vie compliquée de Léa Olivier. Celle-ci a été traduite en 10 langues et a paru dans 27 pays. Plus de 1,7 million d’exemplaires de ses livres ont été vendus dans le monde.