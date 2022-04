Marie-Chantal Perron

Le deuil de la belle-mère

Ce n’est pas exactement un deuil. Ni seulement une perte. Il n’y a pas de mot, en fait. N’empêche que la peine, elle, est bien réelle : celle du deuil d’un enfant qui n’est pas à soi (et qui n’est pas mort non plus !). Compliqué ? Ça l’est.