« Je suis de Pointe-aux-Trembles, qui est un quartier de Montréal situé à l’est de tout ce qui existe », a écrit Serge Bouchard. Le regretté écrivain ne se doutait pas alors que la bibliothèque du quartier de son enfance pourrait un jour porter son nom !

Luc Boulanger La Presse

L’arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles a annoncé cette semaine que des démarches ont été amorcées afin que la bibliothèque de Pointe-aux-Trembles soit nommée en l’honneur de l’illustre anthropologue, écrivain et animateur, décédé en mai 2021. Le conseil a adopté une motion à cet effet, lors de sa séance du 8 mars. La proposition sera acheminée au comité de toponymie et conseil de la Ville de Montréal, qui rendra son avis sur ce choix et pourra acheminer plus tard la demande à la Commission de toponymie du Québec, responsable d’officialiser le changement de nom.

« Grand intellectuel, Serge Bouchard a toujours partagé sa fierté pointelière et son amour du fleuve dans ses écrits. Que son nom soit associé à un lieu de savoir et de culture comme une bibliothèque va de soi », a déclaré Caroline Bourgeois, mairesse de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Selon le cabinet de la mairesse, la famille a déjà donné son accord à la proposition, et l’Atelier d’histoire de la Pointe-aux-Trembles soutient aussi la démarche.

Par sa motion, le conseil d’arrondissement souhaite aussi « mettre en valeur le répertoire des œuvres de l’anthropologue, sa contribution à l’avancement du savoir québécois dans plusieurs domaines, dont l’histoire des Premières Nations, ainsi que son riche bagage de connaissances partagées par son art écrit et parlé ».

Serge Bouchard a aussi dit que Pointe-aux-Trembles est « un endroit où personne ne s’arrête ni ne s’attarde ». L’histoire risque désormais de lui jouer un tour.