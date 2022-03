Deux fois par mois, une personnalité publique nous confie quelles sont ses lectures du moment. Cette semaine, la bédéiste Catherine Ocelot, qui vient de faire paraître son quatrième album, Symptômes.

Laila Maalouf La Presse

Dans le palais des miroirs

Dans le palais des miroirs Liv Strömquist Rackham

« C’est une essayiste en bande dessinée ; tous ses livres sont des enquêtes sociologiques. Celui-ci est tellement intéressant parce qu’elle examine différents aspects liés à la beauté : l’origine de notre obsession pour la minceur, le mimétisme et la rivalité mimétique, […] le mariage, notre rapport à la photographie… Elle nous fait réévaluer notre conception de la beauté ; on a l’impression que c’est un objectif à atteindre, ce qui est un peu une vision capitaliste. Ce n’est pas du tout une façon classique de faire de la bande dessinée ; parfois, il n’y a pas de cases, elle insère des photos… Le dessin est très naïf, mais coloré, expressif. Elle joue beaucoup avec le texte, aussi, qui devient comme un dessin. »

Boundless

Boundless Jillian Tamaki Drawn and Quarterly

« Ce livre et [mon troisième choix] sont deux livres de chevet éternels. Comme autrice de bandes dessinées, il m’a ouvert énormément de portes et m’accompagne encore ; chaque fois que je l’ouvre, j’ai l’impression d’apprendre quelque chose de nouveau sur mon art, sur la façon de raconter une histoire. C’est comme un collage d’histoires courtes, à cheval sur la fiction et la poésie. Chaque histoire nous fait entrer dans un univers différent. Je trouve que sa façon de raconter et de faire de la bande dessinée est très poétique. […] Ce sont des histoires très contemporaines ; elle glisse parfois dans le surréalisme, comme celle d’une dame qui se met à rapetisser jusqu’à disparaître complètement. […] On a toujours plusieurs couches de sens. »

Cecil et Jordan à New York

Cecil et Jordan à New York Gabrielle Bell Delcourt

« C’est vraiment plus classique [comme bande dessinée], mais c’est illustré avec beaucoup de précision. Là aussi, c’est un recueil d’histoires courtes ; à mon avis, c’est un chef-d’œuvre. C’est quelqu’un qui me fait beaucoup rire. Elle est tellement brillante dans sa façon de raconter ses histoires. Chacune des narrations a un aspect nouveau ; souvent, ça bascule dans un élément très surréaliste puis ça revient. On voit des personnages qu’on sent un peu parachutés dans leur vie, qui essaient un peu de s’arranger avec ce qu’ils vivent, qui sont un peu parfois résignés ou tranquilles, mais très intérieurs. C’est un livre qui est parcouru d’une certaine mélancolie, mais dans lequel il y a énormément d’humour. »