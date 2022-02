Deux fois par mois, une personnalité publique nous confie quelles sont ses lectures du moment. Cette semaine, l’animatrice et comédienne Édith Cochrane.

Laila Maalouf La Presse

Métamorphoses

Métamorphoses Emanuele Coccia Rivages

« C’est un philosophe contemporain [...] que je lis en même temps que d’autres livres, quand j’ai besoin d’être plongée dans la nature. C’est une réflexion sur le fait qu’on est tous la métamorphose de quelqu’un d’autre. Il écrit à la fin : “Nous sommes le papillon de cette énorme chenille qu’est notre terre.” C’est un regard philosophique sur le fait que la nature est en métamorphose constante, l’humain est en métamorphose... C’est une lecture désaltérante, ça étanche la soif de questions ; c’est assez complexe, mais en même temps, c’est un regard très éclairant et très apaisant sur qui on est dans la transformation depuis le début des temps et sur notre rapport à la nature, sa fragilité, sa complexité. C’est très beau. »

La trajectoire des confettis

La trajectoire des confettis Marie-Ève Thuot Les Herbes rouges

« Ça fait longtemps que j’en entends parler, c’est une lecture qui pique ma curiosité depuis sa sortie. Ma mère m’en avait parlé, elle m’avait dit que c’est vraiment une lecture incroyable et qu’elle l’a adorée. Puis un ami me l’a prêté dernièrement et j’ai commencé à le lire. C’est comme plusieurs tableaux [...], des histoires différentes sur notre rapport aux relations, à la sexualité. C’est très, très bien écrit. Je suis encore en train de le lire, mais je suis vraiment captivée, je suis happée par cette lecture-là. Ça parle d’amour, de sexe... Les rapports humains sont décortiqués d’une génération à l’autre. »

Pour l’amour des hommes – Dialogue pour une masculinité positive

Pour l’amour des hommes – Dialogue pour une masculinité positive Liz Plank Québec Amérique

« Je le lis au compte-gouttes depuis un petit moment parce que c’est très dense. J’en avais entendu parler à la radio et je l’ai tout de suite acheté. J’élève deux garçons et je me sens vraiment concernée. On entend beaucoup parler de masculinité toxique et ça me fait peur, ce mot-là. Chez nous, on est vraiment dans la masculinité positive. J’ai un chum merveilleux, on est dans le partage et je me dis : comment faire pour élever des gars dans cette société où les hommes se remettent beaucoup en question ? L’auteure donne des pistes de réflexion, elle essaie d’expliquer pourquoi il y a beaucoup de suicides chez les jeunes hommes, comment ils gardent tout en dedans... Tout ça m’intéressait beaucoup. »