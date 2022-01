(Montréal) Le linguiste Jean-Claude Corbeil s’est éteint à l’âge de 89 ans, ont annoncé mardi soir les Éditions Québec Amérique.

La Presse Canadienne

Né à Montréal, Jean-Claude Corbeil a joué un rôle majeur dans la mise en place de la politique linguistique du Québec.

Il a été à la tête de la direction linguistique de l’Office de la langue française de 1971 à 1977, a participé à l’élaboration de la Loi sur la langue officielle du Québec en 1974 ainsi qu’à la rédaction de la Charte de la langue française en 1977.

Jean-Claude Corbeil a également dirigé et conçu, aux côtés de la linguiste Ariane Archambault, la première édition du Dictionnaire visuel en 1986, diffusé dans plus de 100 pays et traduit dans plus de 35 langues.

« Le Québec perd son plus éminent linguiste de la langue française », a déclaré Jacques Fortin, le fondateur des Éditions Québec Amérique, dans un communiqué, qui estime que Jean-Claude Corbeil a été « la personnalité la plus marquante du milieu de la linguistique québécoise ».

« Son parcours, couronné par de nombreuses distinctions, témoigne de son importance, a-t-il ajouté. Il a été pour moi un ami, un collaborateur et un auteur qui a permis à QA de connaître un succès international avec Le Visuel. »

Jean-Claude Corbeil lègue ainsi une importante contribution scientifique, notamment en sociolinguistique et en terminologie.