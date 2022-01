La félicité du loup

Dans un petit village des Alpes, en Italie, Fausto, 40 ans et récemment séparé, revient faire sa vie dans les montagnes où il a grandi.

Laila Maalouf La Presse

Jusqu’alors écrivain, il se fait engager comme cuisinier dans un petit restaurant fréquenté par les ouvriers saisonniers et les éleveurs. C’est là qu’il rencontre Silvia, une jeune serveuse qui devient son amante. Avec elle, il retrouve le plaisir de vivre en montagne, s’émerveillant du fait qu’un an auparavant, il se disputait encore avec son ex dans un appartement de Milan.

Les saisons passent et il pose ses ancres dans ce coin de pays, s’attachant à un singulier ancien garde forestier et suivant cette utopie qu’il surnomme le « vis-là-où-tu-es-heureux ».

Avec ce roman contemplatif et aérien qui nous réconcilie avec l’art de vivre un jour à la fois, Paolo Cognetti signe à nouveau une ode sublime à la montagne dans la veine des Huit montagnes, son titre qui lui avait valu le prix Médicis du roman étranger en 2017.