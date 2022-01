Romans jeunesse

Héros et héroïnes sans clichés (ou presque)

Au printemps 2021, la marque « Monsieur Patate » est devenue « Tête de Patate ». Quelques mois plus tard, Lego a annoncé que ses populaires blocs ne seraient plus genrés. Si on voit un mouvement pour la fin des stéréotypes liés au genre chez certains fabricants de jouets, qu’en est-il du côté de la littérature jeunesse ? La Presse a discuté de la question avec des auteurs et des spécialistes.