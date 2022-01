Littérature

Rends-moi fière

La Jamaïque, de l’autre côté du paradis ★★★★

Ce premier roman a été nommé « Meilleur livre de l’année » par le New York Times lors de sa parution en anglais. On y rencontre trois femmes dans un petit village de pêcheurs, en Jamaïque : Delores, la mère, et ses deux filles, Margot et Thandi, nées à 15 ans d’intervalle, de deux pères tous deux absents.