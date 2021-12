Une profusion de romans policiers et de romans à suspense ont atterri une fois de plus en librairie cette année. En voici cinq qui nous ont tenue en haleine, signés par des auteurs à suivre.

Laila Maalouf La Presse

Leur domaine, Jo Nesbø

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Leur domaine

C’est un drame familial sombre, au suspense insoutenable, qui l’a rendu impossible à lâcher, malgré son épaisseur ; l’histoire de deux frères qui cachent un passé terrible et dont les secrets menacent de voir le jour, des décennies plus tard. S’il y a un titre à lire de l’auteur norvégien, en dehors de sa célèbre série avec l’inspecteur Harry Hole, c’est bien celui-ci.

Gallimard, 640 pages

L’île des âmes, Piergiorgio Pulixi

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR L’île des âmes

Ce premier polar de l’auteur traduit en français nous présente deux enquêtrices qui font équipe dans la nouvelle unité des crimes non élucidés de Cagliari, en Sardaigne – deux héroïnes qu’on espère retrouver dans de futurs titres. Pour leur première mission, elles se penchent sur des meurtres de femmes commis des décennies plus tôt dans l’arrière-pays sarde et qui seraient en lien avec une disparition plus récente. Une intrigue très réussie.

Gallmeister, 544 pages

Le code de Katharina, Jørn Lier Horst

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Le code de Katharina

Depuis Henning Mankell et son commissaire Wallander, aucune série ne nous avait autant emballée que celle de l’inspecteur norvégien William Wisting. Celui-ci enquête souvent sans le savoir en parallèle avec sa fille, journaliste, qui se retrouve immanquablement à fouiner non loin de ses dossiers. Ce cinquième titre est tout aussi prenant que les quatre premiers et nous entraîne dans deux vieilles affaires de disparition.

Gallimard, 464 pages

La dernière tempête, Ragnar Jónasson

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR La dernière tempête

Parmi les auteurs de polars islandais, Ragnar Jónasson a sans doute surpassé ces dernières années son compatriote Arnaldur Indridason avec sa série mettant en scène le jeune policier Ari Thór, ses excellents suspenses à huis clos et sa trilogie avec l’inspectrice Hulda Hermansdóttir, dont ce titre est le troisième volet. Elle travaille ici sur une affaire de disparition tout en essayant de survivre à un drame personnel. La bonne nouvelle, c’est qu’on aura droit à un nouveau titre de ce romancier prolifique dès cet hiver.

La Martinière, 336 pages

Invisible est la pluie, Tetsuya Honda

PHOTO FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Invisible est la pluie

Ce roman policier est le troisième de la série japonaise avec la lieutenante Reiko Himekawa. Rares sont les auteurs qui nous transportent aussi loin dans le genre, et on a adoré plonger dans les ramifications de la police tokyoïte, tout en étant témoin des difficultés avec lesquelles la jeune femme doit composer en tant que seule officière du service. L’enquête est passionnante et le voyage, encore plus fabuleux.

Atelier Akatombo, 386 pages