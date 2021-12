Littérature

Les coups de dés

Croire au merveilleux ★★★

L’auteur anglo-montréalais Sean Michaels s’est fait connaître avec un charmant premier roman, Les corps conducteurs (prix Giller en 2014, traduit en français chez Alto en 2016), dans lequel il s’inspirait de la vie de l’inventeur russe du thérémine, et où il prenait déjà beaucoup de liberté avec la réalité. Dans Les coups de dés, qui arrive cinq ans plus tard et qui est encore admirablement traduit par Catherine Leroux, l’auteur pousse encore plus loin son utilisation du réalisme magique et l’exploration entre le possible et le rêve, dans un livre à la fois trépidant et profond, rempli de questions sur le destin et le hasard.