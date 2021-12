Aventures du père Noël ou jolis contes du temps des Fêtes, voici une sélection de livres jeunesse pour patienter jusqu’au réveillon. Quatre nouveautés et autant de livres des Noëls passés.

Véronique Larocque La Presse

Nouveautés

Drôle de père Noël

Blessé, le père Noël ne peut pas faire sa grande tournée. Heureusement, Léopold accepte de le remplacer. Le seul hic ? L’ours polaire ne sait pas lire. Impossible pour lui de déchiffrer la fameuse liste de cadeaux des enfants sages. À qui étaient destinés les gants de boxe reçus par Loulou lapin ou le rouleau à pâte déballé par Théo le petit raton ?

En commettant des erreurs, Léopold permet aux personnages de découvrir de nouvelles passions. Une belle leçon pour les enfants qui ne recevront peut-être pas exactement ce qu’ils ont demandé à Noël. Le tout, avec en filigrane un touchant plaidoyer pour la lecture.

C’est moi le père Noël ! Texte et illustrations d’Anne-Claire Delisle Éditions Auzou Dès 3 ans

Un « fiascohoho »

Extrait de Slush le lutin – Le pire Noël, texte de Jean-François Faucher, illustrations de Martin Aubry

Saviez-vous que, lors de sa toute première distribution de cadeaux, le père Noël a demandé à des géants de concevoir les jouets et à des ours polaires de tirer son traîneau ? Résultat ? Ce fut un Noël catastrophique. Le PIRE d’entre tous. Un véritable « fiascohoho ». Le plus récent album de Slush le lutin dévoile l’histoire oubliée de cette célébration ratée.

Les éditions Alaska proposent de nouveau un livre qui contient des animations cachées. Les enfants adorent les découvrir à l’aide d’un cellulaire.

Slush le lutin – Le pire Noël Texte de Jean-François Faucher, illustrations de Martin Aubry Éditions Alaska Dès 3 ans

Noël dans la forêt

Extrait du livre Le Noël des amis de la forêt, texte de Maya Cousineau-Mollen, illustrations d'Audrey Jadaud

À l’auberge de Dame Raton-Laveur, on trouve, parmi les chambreurs, des souris, un mulot et un hamster solitaire. « Il grogne tout le temps ! » dit Maïva, au sujet de Monsieur Émile. La souris des champs ne porte pas le vieux hamster dans son cœur. Clouée au lit par une vilaine grippe pendant le temps des Fêtes, Maïva réalise toutefois qu’elle a exprimé un jugement trop rapide sur son voisin.

Ce conte de Noël, merveilleusement bien illustré, invite à se méfier des préjugés et à faire preuve de solidarité.

Le Noël des amis de la forêt Texte de Maya Cousineau-Mollen, illustrations d’Audrey Jadaud Éditions Dominique et compagnie Dès 3 ans

Secrets de dessinateur

Extrait de Dessiner c'est facile ! — À Noël, de Tristan Demers

« Sors tes crayons, suis les étapes et amuse-toi ! » Voici l’invitation que lance Tristan Demers aux enfants pour le congé des Fêtes. Grâce à ce livre, les jeunes découvriront notamment comment dessiner un lutin, un sapin ou même une bûche de Noël. Des autocollants et quelques jeux sont aussi inclus dans ce cahier d’exercices. Parfait pour patienter en attendant l’arrivée de la visite.

Dessiner c’est facile ! – À Noël Tristan Demers Éditions La Bagnole Dès 6 ans

Coups de cœur des Noëls passés

La vérité sur le père Noël

Extrait d'Affectueusement, père Noël, texte de Martha Brockenbrough, illustrations de Lee White

Lucie adore écrire au père Noël. Au fil des années, des questions se sont toutefois ajoutées à sa liste de cadeaux : « Comment descends-tu dans la cheminée ? Que fais-tu quand les gens n’ont pas de cheminée ? Pourquoi ton écriture ressemble-t-elle à celle de maman ? »

Tout en douceur, cette histoire révèle aux enfants la vérité sur le père Noël. Il s’agit d’un merveilleux outil pour les parents qui ignorent comment aborder le sujet. Après tout, « le père Noël, c’est l’amour et la magie, l’espoir et le bonheur ».

Affectueusement, père Noël Texte de Martha Brockenbrough, illustrations de Lee White Éditions Scholastic Dès 7 ans

Un classique

Extrait de Casse-Noisette, texte et illustrations de Valeria Docampo

Casse-Noisette est un incontournable du temps des Fêtes. Cet album aux illustrations féériques reprend la version de George Balanchine, présentée par le New York City Ballet depuis 1954. De l’oncle Drosselmeyer à la fée Dragée en passant par le roi des souris, tous les personnages du célèbre ballet y sont. Seul bémol (et il est tout petit) : tout comme dans le conte d’Hoffmann duquel est inspiré Casse-Noisette, l’héroïne porte le prénom de Marie et non celui de Clara, comme on a l’habitude de voir.

Casse-Noisette Texte et illustrations de Valeria Docampo Éditions Alice Jeunesse Dès 4 ans

Un présent étonnant

Extrait de L'anniversaire du père Noël, texte de Nathalie Somers, illustrations de Lydie Baron

Quenotte est réveillée par des sanglots. Son voisin, un vieux monsieur portant une longue barbe blanche, est penché sur un calendrier. La petite souris comprend : personne n’a pensé à son anniversaire. Il faut remédier à la situation. Créative et débrouillarde, elle lui fabrique un cadeau fort original.

Ce charmant album sur la générosité rappelle que les plus beaux cadeaux sont parfois conçus à partir de presque rien.

L’anniversaire du père Noël Texte de Nathalie Somers, illustrations de Lydie Baron Éditions Les 400 coups Dès 3 ans

De surprise en surprise

Extrait de Cher père Noël, texte et illustrations d'Emma Yarlett

Qu’est-ce qu’Anna aimerait le plus au monde cette année ? Le père Noël l’ignore : la lettre de la petite fille est tombée dans la cheminée et elle a été partiellement brûlée. Les lutins, les rennes et même un ours polaire seront appelés à la rescousse pour deviner le cadeau désiré par Anna.

Rigolo, cet album contient cinq rabats que les enfants prendront plaisir à ouvrir.