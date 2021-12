La 20e édition de la campagne Écrire, ça libère !, organisée par Amnistie internationale, tiendra ce samedi un marathon d’écriture au centre-ville de Montréal.

Laila Maalouf La Presse

Pour souligner l’évènement, 14 auteurs et autrices — dont David Goudreault, Michel Rabagliati, Simon Boulerice, Marie Laberge, Chrystine Brouillet et Matthieu Simard — revisiteront ce vendredi le titre et la page couverture de l’une de leurs œuvres en soutien à la cause.

La campagne Écrire, ça libère ! est le plus grand évènement mondial en faveur des droits de la personne. Il se déroule du 22 novembre 2021 au 31 janvier 2022 et invite des participants du monde entier à écrire des messages d’espoir à des personnes injustement incarcérées ou persécutées. Cette année, Amnistie internationale propose au public d’écrire entre autres à Zhang Zhan, qui a été l’une des rares journalistes en Chine à parler de la COVID-19 quand la région du Wuhan a été confinée et a été condamnée à quatre ans de prison.

L’an dernier, plus de 4 496 875 actions et messages ont été envoyés, tandis que 127 personnes ont été libérées grâce à cette campagne depuis 2001.

Le marathon d’écriture aura lieu à la Maison du développement durable, de 11 h à 18 h.