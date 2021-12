Le loup. J’ai découvert Marie-Claire Blais à 14 ans, récemment immigré de France, isolé et désolé à la polyvalente d’une ville du Bas-du-Fleuve, dotée fort heureusement d’une bibliothèque bien garnie et peu fréquentée, où je passais tous mes moments libres. J’étais à l’époque obsédé comme beaucoup d’adolescents par le sens de la vie et la spiritualité. Le loup m’a complètement bouleversé, je l’ai lu deux fois d’affilée. Je garde le souvenir d’une écriture dense qui jamais ne suffoque et d’une intelligence aiguë. Et le propos, l’homosexualité comme un apostolat, m’a à la fois choqué et ébloui. J’ai découvert par la suite Une saison dans la vie d’Emmanuel et Un sourd dans la ville, mais Le loup est resté pour moi, bien que moins connu, très marquant. Marie-Claire Blais méritait effectivement le Nobel. Quelle œuvre ! Quelle perte.