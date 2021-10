Catherine Perrin

Littérature

Louise Penny et Hillary Clinton

State of Terror : un thriller passionnant ★★★★

La première n’avait jamais écrit de thriller ; la seconde ne s’était jamais essayée à la fiction. Et pourtant, le résultat est époustouflant : State of Terror, le nouveau roman signé Louise Penny et Hillary Clinton et paru mardi en anglais, est un véritable page-turner qui nous plonge dans les coulisses du Capitole. Décryptage.