Littérature

Un verre de rouge léger avec Sarah-Maude Beauchesne

Grosse année pour Sarah-Maude Beauchesne. Elle a écrit, publié, tourné et joué. Alors qu’arrive en librairie ces jours-ci son dernier livre, nous avons réussi à l’attraper devant un verre de rouge léger (pardon : de rosé foncé) pour jaser sexualité, féminisme et hétérosexualité. Ah oui, et de sa vie et de sa carrière, aussi !