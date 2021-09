La rentrée d’automne est riche en BD de tous genres. Pour vous aider à y voir un peu plus clair, voici une sélection des albums qui nous paraissent incontournables.

Alexandre Vigneault La Presse

Stéphanie Morin La Presse

Corto Maltese : océan noir

Un tandem pour le moins intrigant a repris les rênes de la célèbre série Corto Maltese. Il s’agit des Français Bastien Vivès (Le goût du chlore, Polina) et Martin Quenehen (Quatorze juillet). Le premier se charge du dessin ; le second, du scénario. Peu d’informations ont filtré sur ce qui attend ici le ténébreux aventurier imaginé par Hugo Pratt en 1960. Qu’importe, chaque nouvel album mettant en vedette l’imperturbable Corto est un évènement ! On verra comment le duo Vivès-Quenehen se démarquera des Espagnols Juan Díaz Canales et Ruben Pellejero, qui ont réalisé les trois derniers albums de la série-culte. En librairie le 16 septembre. (SM)

Corto Maltese : océan noir Bastien Vivès et Martin Quenehen Casterman 168 pages

Blacksad : Alors, tout tombe – Première partie

Blacksad a fait une entrée remarquée dans la bande dessinée au début des années 2000 avec trois albums qui creusent le côté sombre de l’Amérique, dont Arctic Nation (où il est question de suprémacisme blanc) et Aube rouge (de la chasse aux communistes). Après huit ans d’attente, on s’attend à un récit consistant. Un premier indice va dans ce sens : Alors, tout tombe se déploiera sur deux albums. Blacksad se mettra le nez dans les affaires d’un syndicat infiltré par la mafia, ce qui le mènera chez les travailleurs qui construisent le métro new-yorkais, le milieu du théâtre et d’autres zones corrompues de la Grosse Pomme. Parution : octobre.

Blacksad: Alors, tout tombe – Première partie Juan Diaz Canales, Juanjo Guarnido Dargaud 60 pages

Football-fantaisie

Zviane présente son projet « le plus ambitieux » à ce jour, selon les éditions Pow Pow. Elle n’a jamais fait un album aussi imposant, en effet : 516 pages. Dans Football-fantaisie, elle raconte l’histoire de deux jeunes filles âgées de 12 et 6 ans qui s’enfuient du laboratoire d’un scientifique fou. Qui les pourchasse. Elles aboutissent alors dans une île imaginaire au nord de la Gaspésie dont les habitants parlent une langue incompréhensible. Football-fantaisie est présentée comme une BD expérimentale qui déconstruit les codes de la communication et qui puise autant dans la grève étudiante de 2012 que dans la crise d’Octobre. Parution : 26 octobre.

Football-fantaisie Zviane Éditions Pow Pow 516 pages

Se battre contre les murs

Deuxième collaboration d’Atelier 10 et La Pastèque, Se battre contre les murs plonge dans le quotidien de huit ados de 15 à 18 ans placés sous surveillance stricte dans une unité de garde fermée de Cité-des-Prairies, un centre de réadaptation pour jeunes situé dans le nord-est de Montréal. Le sociologue Nicolas Sallée, qui les a observés pendant des mois, pose ici un regard sur le fonctionnement de cette unité avec la complicité d’Alexandra Dion-Fortin, illustratrice spécialiste des « enjeux du traitement pénal de la délinquance ». Parution : octobre ou novembre.

Se battre contre les murs Nicolas Sallée et Alexandra Dion-Fortin La Pastèque 176 pages

Elle s’appelle Echo

L’écrivaine métisse Katherena Vermette, lauréate du prix du Gouverneur général en 2013 pour son recueil de poésie North End Love Songs, raconte ici la quête d’identité d’Echo, 13 ans. Au hasard d’un cours d’histoire, la jeune Métisse de Winnipeg va découvrir l’histoire méconnue de la guerre du pemmican et, par ricochet, l’histoire de son peuple. Pour cette jeune femme mal dans sa peau, ce sera la révélation. Le premier tome de ce triptyque, sorti en anglais en 2017 et mis en images par Scott B. Henderson, arrive enfin au Québec en français. Publication prévue en octobre. (SM)

Elle s’appelle Echo Katherena Vermette et Scott B. Henderson Glénat Québec 48 pages

René Lévesque – Quelque chose comme un grand homme

La vie professionnelle et intime de René Lévesque, racontée en 13 récits, chacun signé par un bédéiste québécois (et pas des moindres : Jimmy Beaulieu, Sophie Bédard, Réal Godbout, notamment). Voilà ce que propose cet album fort attendu, où l’évolution du Québec servira de toile de fond pour raconter les hauts et les bas de l’existence de l’ancien premier ministre québécois. La publication est prévue en octobre. (SM)

René Lévesque – Quelque chose comme un grand homme Collectif Moëlle Graphik 268 pages

Dans la tête de Sherlock Holmes, tome 2

Plusieurs séries à succès vont connaître leur dénouement cet automne. C’est le cas notamment d’Il faut flinguer Ramirez et du Dernier Atlas. Mais l’album qu’on attend avec le plus d’impatience est celui-ci. Hautement ludique, le premier tome racontait avec ingéniosité une enquête de Sherlock Holmes et de son bras droit, le Dr Watson. L’affaire du ticket scandaleux sera-t-elle résolue ? Et par quels fins stratagèmes ? La réponse fin octobre. (SM)

Dans la tête de Sherlock Holmes, tome 2 Cyril Lieron et Benoit Dahan Ankama 48 pages

BDQ : Histoire de la bande dessinée au Québec

Il existe si peu d’ouvrages sur la bande dessinée québécoise que chaque parution est événementielle. Michel Viau, déjà auteur d’un répertoire de la bande dessinée au Québec et ancien rédacteur en chef du magazine Safarir, remonte ici aux sources de la BD et raconte deux histoires : celle de l’émergence d’un neuvième art proprement québécois et celle d’un Québec qui, des journaux satiriques du XIXe siècle aux expérimentations psychédéliques, marche vers la modernité. Parution : 16 novembre.

BDQ : Histoire de la bande dessinée au Québec

Tome 1 – Les pionniers de la bulle : des origines à 1968 Michel Viau Station T 432 pages

Les vieux maudits

Rien ne va plus à la résidence pour personnes âgées Le Saule Rieur. En effet, plusieurs bénéficiaires trépassent dans d’étranges circonstances. Solange et Raymond décident donc de mener leur enquête… aussi vite que leur permet leur arthrite. Un polar gériatrique signé par l’irrévérencieux Québécois Leif Tande : voilà qui a de quoi mettre l’eau à la bouche ! On prédit déjà que rien ne sera banal dans ces planches ! Parution en novembre. (SM)

Les vieux maudits Leif Tande La Pastèque 56 pages

Bug, tome 3

Enki Bilal, auteur célébré de La trilogie Nikopol, présente le troisième volet de Bug, BD d’anticipation où un bogue informatique malmène la planète. On continue de suivre la quête de Kameron Odd, homme habité par un extraterrestre disposant de toutes les connaissances de l’humanité, pour retrouver sa fille victime d’enlèvement. On s’attend à du Bilal tel qu’on le connaît depuis sa tétralogie du Monstre : des personnages rigides, des cases peintes comme des tableaux et, bien entendu, son obsession pour la mémoire. Parution : 2 décembre.