(New York) Un nouveau chapitre s’est écrit dans l’histoire d’amitié entre Barack Obama et Bruce Springsteen.

Une version écrite du populaire balado Renegades proposera des conversations entre M. Obama et le « Boss » sur plusieurs sujets allant de la célébrité aux voitures, en passant par les États-Unis eux-mêmes.

Penguin Random House et l’entreprise Higher Ground de Barack Obama ont annoncé jeudi que Renegades : Born in the USA sortira le 26 octobre. Le livre à 50 $ US inclura des photographies rares, des paroles manuscrites de Bruce Springsteen et des discours annotés de M. Obama.

« Au fil des ans, ce que nous avons découvert, c’est que nous avons une sensibilité commune », a déclaré M. Obama dans un communiqué. « À propos du travail, de la famille et de l’Amérique. À notre manière, Bruce et moi avons fait des voyages parallèles pour essayer de comprendre ce pays qui nous a tant donné à tous les deux. Essayer de raconter les histoires de ses habitants. À la recherche d’un moyen de connecter nos propres recherches individuelles de sens, de vérité et de communauté avec l’histoire plus large de l’Amérique. »

Dans une introduction au livre, Bruce Springsteen a écrit que lui et Barack Obama ont soulevé de sérieuses questions sur « le sort du pays, la fortune de ses citoyens et les forces destructrices, laides et corrompues en jeu qui voudraient tout détruire ».

« C’est le moment de réfléchir sérieusement à qui nous voulons être et au type de pays que nous laisserons à nos enfants », a écrit Bruce Springsteen, qui, en 2016, a reçu une médaille de la Liberté des mains de M. Obama.